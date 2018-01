Zur ersten Ausstellung 2018 lädt das Team Kretzler und Eisinger der AXA Vaihingen (Franckstraße 19 in Vaihingen) am heutigen Freitag (19. Januar) ein – Beginn ist um 18.30 Uhr. Mit Petra Girschewski stellt eine Künstlerin beeindruckende Bilder vor, die das Motiv Mensch mit allen seinen Gefühlen, Stimmungen und seiner Persönlichkeit auf die Leinwand bannt. „Mit meiner Bilderreihe Bildgeschichten möchte ich Stimmungen, zwischenmenschliche Situationen, Gefühle und Empfindungen wiedergeben. Ich erzähle Geschichten, die hinter den Bildern stehen, möchte aber gleichzeitig jeden zu seiner eigenen Interpretation einladen. Ganz nach dem Motto: Warum schaut die so, wie sie schaut“, so Petra Girschewski über ihre Werke. Foto: p