Bauern kritisieren grüne Agrarpolitik

Drucken Vaihingen/Fidenza (p). „Eine unvergessliche Woche in Bella Italia hat bei allen Beteiligten wunderschöne Erinnerungen hinterlassen. Neben dem leckeren Essen gab es jeden Tag neue Eindrücke in das italienische Leben“, berichtet die Schüleraustauschgruppe des Friedrich-Abel-Gymnasiums in Vaihingen. Für... »