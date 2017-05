Bald kommen die Spätzle aus der Presse

Von Claudia Maria Rostek

Mit dem Neubau an der Vaihinger Waldorfschule erhält die Bildungseinrichtung eine neue Schulküche. Damit einher geht die Vergrößerung des Koch- und Arbeitsbereichs. Was bisher hauptsächlich in einem Raum stattfand, wird ab kommendem Schuljahr auf mehrere Räume verteilt sein.

Vaihingen