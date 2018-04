Badespaß beginnt mit Wonnemonat Mai

Vaihingen (pv). Morgen startet im Vaihinger Enztalbad die Freibadsaison. Von Dienstag (1. Mai) bis zum Sonntag (30. September) kann man im 50-Meter-Becken wieder seine Bahnen ziehen, im Nichtschwimmerbecken vom großen Rutschelefanten ins Wasser gleiten oder im großen, mit Sonnenschutz ausgestatteten Eltern-Kind-Bereich im warmen Wasser planschen und spielen.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die ersten Badegäste werden mit Freude (und einem Glas Sekt) erwartet. Der Öffnung vorausgegangen waren – wie in jedem Jahr – umfangreiche Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die das Team um Bäderbetriebsleiter Florian Wurst mit viel Elan bewältigt hat. Auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind mit dem Anlegen neuer Blumenbeete und dem Ausbessern schadhafter Stellen auf der Liegewiese fertig. „Jetzt kann in dem familienfreundlichen Bad in idyllischer Lage direkt an der Enz auf Sommer-Modus umgeschaltet werden“, heißt es vonseiten der Verantwortlichen. Was ist neu in diesem Jahr? Da wären zunächst die Öffnungszeiten zu nennen. Hier wurde eine Vereinfachung vorgenommen. Statt während der Saison die Öffnungszeiten zweimal zu verändern, wird das Freibad bis zum Saisonende am Sonntag (30. September) stets von 9 bis 21 Uhr geöffnet sein. Einzige Ausnahme (und damit zugleich die zweite Neuerung): Der Frühbadetag. Immer mittwochs kann man ab sofort schon um 6 Uhr ins kühle Nass eintauchen– eine Maßnahme, die das Enztalbad sicher für noch mehr Besucher attraktiv machen wird. Die Eintrittspreise sind übrigens im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. Der Einzeleintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro und für Kinder ab vier Jahren sowie für Jugendliche zwei Euro. Die Saisonkarte gibt es für Erwachsene zum Preis von 60 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 35 Euro. Für eine Familien-Saisonkarte fallen 120 Euro an. Daneben gibt es Ermäßigungen für Inhaber des Landesfamilienpasses sowie Punkte- und Geldwertkarten, die jeweils attraktive Preisvorteile bieten.