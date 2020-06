B 10-Brücke: Durchfahrt bald möglich

Imposante Holzverschalungen an der neuen Enzbrücke in Vaihingen. Das Traggerüst ist nahezu fertig. Das hat auch (erfreuliche) Auswirkungen für Radler auf dem Enztralradweg und Besucher der VfB-Gaststätte und der Sportplätze, denn die Durchfahrt in der verlängerten Walter-de-Pay-Straße wird wieder möglich. „Eigentlich wollten wir schon zu Wochenbeginn öffnen. Durch das Regenwetter hat sich alles aber leider ein bisschen verzögert“, lässt Projektleiterin Ulrike Conle vom Regierungspräsidium in Stuttgart wissen. „Die Straße kann voraussichtlich am kommenden Freitag (26. Juni) nach Arbeitsende gegen 18 für den Verkehr freigegeben werden. Spätestens zum Rückbau des Traggerüsts muss dann aber wieder kurzzeitig gesperrt werden.“ Foto: Arning