Autoknacker schlägt am Ensinger See zu

Ensingen (p). Ein Dieb hat am Dienstag in der Zeit von 14.45 bis 15.45 Uhr auf dem Parkplatz am Ensinger See in der Kleinglattbacher Straße zugeschlagen. Die hintere rechte Seitenscheibe eines Renault wurde durch den unbekannten Täter eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug stahl er eine auf dem Rücksitz abgelegte Handtasche. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen unter Telefon 0 70 42 / 94 10 in Verbindung zu setzen.