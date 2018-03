Auto gerät bei Reparatur in Brand

Vaihingen (p). Ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro entstand am Dienstagnachmittag bei einem Autobrand in der Vaihinger Steinbeisstraße. Ein 27-Jähriger hatte kurz nach 15 Uhr in einer Montagehalle an einem Mazda gearbeitet und musste kurz unterbrechen. Während seiner Abwesenheit geriet das Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurden Hallenwände beschädigt und Neonröhren abgebrannt. Personen kamen vermutlich nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Vaihingen war mit 18 Einsatzkräften in drei Fahrzeugen an den Brandort ausgerückt.