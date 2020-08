Ausgebucht – mit Platz zum Schwimmen

Von Sabine Rücker

Vaihingen. Bei so einem Wetter, schätzt Bäderbetriebsleiter Florian Wurst gestern im Enztalbad, wären in „normalen“ Jahren so an die 2500 Badegäste den Tag über verteilt im Freibad an der Enz gewesen. In Corona-Zeiten ist alles anders, aber es ist ausverkauft: