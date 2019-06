Vaihingen (p). Beim TV Vaihingen kann am Montag (24. Juni) die 7,5 Kilometer lange Walking/Nordic Walking-Disziplin für den Ausdauerbereich des Sportabzeichens absolviert werden. Start ist um 18.45 Uhr am Sportplatz „Egelsee“ in Vaihingen. Weitere Infos erteilen Sonja und Gregor Faltum unter Telefon 0 70 42 / 1 40 29.