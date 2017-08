„Frühstücke wie ein König“ hieß es am Montag beim Sommerferienprogramm mit den Landfrauen in Roßwag. Das Backen eines großen Schafes aus Hefeteig sowie schnippeln von Obst und Gemüse, Tisch decken, und einiges mehr machte acht Mädchen und einem Jungen großen Spaß. Vor allem aber das gemütliche Frühstücken in der Gemeinschaft. Es gab sogar schon Trauben vom Traubenstock am Schulhaus im Obstsalat. Foto: p