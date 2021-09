Von Uwe Bögel

Horrheim. Fünf Mal wurde bisher eine Prinzessin gekürt, jetzt ist die Repräsentantin des Vaihinger Weins eine Königin. „Das ist in anderen Weinorten längst üblich“, sagte Martin Fischer, Vorsitzender der Weinlöwen. Am Donnerstagabend bekam in der alten Kelter in Horrheim die