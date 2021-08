Auf ein wildes Viertele hoch zum König

Von Vera Gergen

Bei der Rätselrunde Nummer vier waren die Lösungen nicht schwer, da das Ortswappen auch auf einem Bild zu erkennen war: Großingersheim, Martin und Anker waren gefragt. Und jetzt stehen auch die Preise fest, die zum Schluss unter allen richtigen Einsendungen verlost werden. Jeweils einen 50-Euro-Gutschein haben das Elefantenstüble in Aurich, die VfB-Vereinsgastsätte im Egelsee in Vaihingen und das Restaurant Salento in der Vaihinger Fußgängerzone gespendet.

Beim Sommerrätsel Nummer fünf geht es in ein malerisches 900-Seelen-Örtchen im Stromberg. Es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ursprung von Kraich und Metter und hat bereits vor drei Jahrzehnten die Goldmedaille im Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ gewonnen. Wein, Kultur und Natur werden hier ebenso wie Tradition großgeschrieben.

Gleich außerhalb des zwischen Weinbergen, Wald und Obstwiesen eingebetteten Haufendorfes geht es hoch in die Rebhänge. 20 Hektar bewirtschaftet die 1935 gegründete örtliche Weinbaugenossenschaft auf ihrer Einzellage. „Mit guten Weinen wird man dort belohnt, wo der Wilde Fritz haust und der König thront“, lautet der Slogan der rund 60 Wengerter. Auf halber Höhe – nach Erklimmung eines kleinen Buckels – lädt eine bemerkenswerte Ausstellung dazu ein, die vielfältigen Tätigkeiten der Weingärtner während des ganzen Jahres kennen und wertschätzen zu lernen. So berichten Infotafeln von der Arbeit zwischen den Rebzeilen im Frühjahr, dem Aufheften der Triebe und der Ertragsreduzierung im Sommer, von der Traubenlese und Maischegärung im Herbst und schließlich vom Rebschnitt und dem Rigolen im Winter. Vier kunstvoll behauene Skulpturen, die die Jahreszeiten symbolisieren, unterstreichen die große Bedeutung des Weinbaus für die hiesige Kulturlandschaft und fesseln den Blick des Besuchers, während dieser sich auf Sandsteinbänken, die im Halbrund wie in einem Amphitheater angeordnet sind, niederlassen kann, um innezuhalten ob der Schönheit der ihn umgebenden Kulisse.

Etwas höher grüßt von einer alten Gruhe der örtliche Weingott mit wohlwollendem Blick auf sein Reich, das sich um ihn herum nach allen Richtungen ausdehnt. Weiter geht es bergan bis zum „Wilden Fritz“. Beim dortigen geologischen Fenster kann man nicht nur mit eigenen Augen den Übergang vom Bunten Mergel zum für die Gegend so typischen Stubensandstein begutachten, sondern an einem steinernen Tisch mit passender Dekoration auch eine erste Vesperpause einlegen. Dermaßen gestärkt gelangt man zur nächsten Attraktion. Dies ist eine aussichtsreiche Allee von Mandel-, Pfirsich- und Aprikosenbäumen, die auf dem Keuper-Boden trefflich gedeihen und im Frühjahr mit ihrer Blütenpracht regelmäßig Scharen von Besuchern aus Nah und Fern anlocken. Weitere Ruhebänke mit schönen Blicken ins Mettertal und bis zum Horizont warten am Wegesrand, ebenso wie ein steinerner Wächter, bis man schließlich ganz oben auf der Höhe endlich dem König selbst seine Aufwartung machen kann. Das Panorama, das sich einem vom heutigen Lieblingsplatz, der Aussichtskanzel mit Weitblick, bietet, ist wahrhaft königlich. Es reicht vom Stuttgarter Fernsehturm über den Nordschwarzwald bis hin nach Karlsruhe und den Pfälzer Wald.

Vorbei am nächsten Steilhang zwischen Wein und Wald mit schützenswerter Fauna und Flora wie beispielsweise dem Sichelblättrigem Hasenohr, Hirsch-Haarstrang, Gemeinem Natternkopf oder der Bocksriemenzunge nähert man sich auf dem Rückweg von der Höhe nun wieder dem erstmals anno 1023 erwähnte Örtchen. Es wird von Metter und Gießbach um- beziehungsweise durchflossen und verströmt mit seinem verträumten Fachwerkkern um die Heilig-Kreuz-Kirche aus dem 11. Jahrhundert eine ganz besondere Atmosphäre. Hier kann man zwischen wunderbar restaurierten historischen Zeugnissen wandeln, den einen oder anderen Blick über den Zaun in liebevoll dekorierte Höfe und Gärten werfen oder lebendiges Kunsthandwerk bestaunen. Vor allem für Letzteres ist der Flecken übrigens seit 1975 bekannt. Schließlich wurde hier der erste professionelle Kunsthandwerkermarkt Deutschlands veranstaltet. Er ist mittlerweile zur beliebten Tradition am zweiten Juniwochenende avanciert und soll nach der coronabedingten Absage 2020 und 2021 als ein „Festival der Ideen und Talente“ wieder aufleben. Denn wie Wein und Natur soll ja auch die Kultur weitergedeihen. Das ist man schließlich dem König schuldig.

Die drei Fragen: 1. Wie heißt der gesuchter Ort? 2. Wie ist der Name des Weingottes (Tipp: Kombination aus Ortsnamen und römischem Weingott)? 3. Wo finden sich die Vier-Jahreszeiten-Skulpturen (Tipp: Kombination aus Einzellagenbezeichnung und schwäbischem Wort für „kleiner Hang“)?

Einsendungen bis Mittwoch (11. August) um 18 Uhr. Entweder per E-Mail an info@vkz.de oder eine Karte am Schalter am Verlagsgebäude am Marktplatz in Vaihingen einwerfen. Bitte die Adresse nicht vergessen.