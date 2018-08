Auf den Spuren der Vaihinger Geschichte

Vaihingen (pv). „Spannendes über Vaihingen an der Enz unterhaltsam erfahren“ – unter diesem Titel lädt die Stadt Vaihingen jeden ersten Sonntag im Monat zu einer Stadtführung und damit zu einer interessanten Spurensuche durch die Vaihinger Vergangenheit ein. Am Sonntag (2. September) um 14.30 Uhr begeben sich die Teilnehmer unter der der sachkundigen Führung von Gerhard Bach auf Entdeckungsreise durch die historische Altstadt von Vaihingen.

Treffpunkt für den circa zweistündigen Rundgang ist das Bronze-Stadtmodell vor dem Rathaus, Marktplatz 1. Die Führung kostet drei Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder ab acht Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vaihingen an der Enz, urkundlich erstmals 779 erwähnt, wurde bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts unter der Herrschaft des Hochadelsgeschlechts der Grafen von Vaihingen zur Stadt erhoben. Durch die Lage an der wichtigen Fernstraße Speyer – Cannstatt – Ulm – Augsburg blühte die Stadt unter dem Kaltenstein, die im 14. Jahrhundert an Württemberg kam, rasch auf. Wichtige Einschnitte stellten die Stadtbrände des 17. Jahrhunderts dar, insbesondere der Brand von 1693, der fast die gesamte Bebauung einäscherte. Von dieser Katastrophe erholte sich Vaihingen nur langsam. Erhalten blieb der mittelalterliche Stadtgrundriss. Neben einer großen Zahl an Fachwerkbauten aus der Zeit nach 1693 gilt es bei der Stadtführung auch Teile der alten Stadtummauerung und zwei markante Befestigungstürme zu erkunden.

Die nächste und letzte öffentliche Stadtführung für 2018 findet dann am 7. Oktober statt. Informationen zu sämtlichen Stadt- und Themenführungen gibt es in der Kultur- und Touristinformation, Marktplatz 5, Telefon 0 70 42 / 1 82 35.