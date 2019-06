Von Stefan Friedrich

In Scharen zog es die Besucher am Samstag zur Sonnwendfeier auf den Hubbühl nach Ensingen. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde das weithin sichtbare Feuer entzündet: in diesem Jahr unter der Federführung der Weingärtner Ensingen-Illingen.

Ensingen. Mitten in den Pfingstferien