Audio-Andachten und regelmäßiges Turmblasen

Vaihingen (bm). Die evangelische Kirchengemeinde Vaihingen bietet die Möglichkeit, Passion und Ostern trotz aller Einschränkungen zu erleben. Geboten werden eine Reihe von Audio-Andachten, der geöffnete Vorraum der Stadtkirche an Karfreitag, regelmäßiges Turmblasen des Bläserkreises, ein Osterspaziergang mit Segensworten zum Tor der Stadtkirche und eine Ostermalaktion in den Vaihinger Straßen.

Mit dem kommenden Sonntag, dem Palmsonntag (5. April), beginnt eine wichtige Zeit für die Christen: die Karwoche, mit dem Todestag Jesu an Karfreitag als Höhepunkt, und ihrer Auflösung im Osterfest. Die Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde veröffentlichen an Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag jeweils eine Audio-Andacht auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.ev-ki-vai-enz.de). Die Andacht steht außerdem zum Download als mp3- oder pdf-Datei zur Verfügung. So kann man die Andachten auch für die Nachbarin oder den Nachbarn ausdrucken, die keinen Computer haben, und sie daran teilnehmen lassen.

Ein besonderes musikalisches Zeichen setzen die Musiker des Bläserkreises der evangelischen Kirchengemeinde. Sie spielen bereits jetzt jeden Abend vom Turm der Stadtkirche und intensivieren ihren Einsatz zu den Feiertagen. An Palmsonntag erklingt Bläsermusik nach dem 10-Uhr-Läuten vor dem Karl-Gerok-Stift und dem Kursana-Domizil in Vaihingen, an Karfreitag wird zur selben Zeit Musik vom Schloss Kaltenstein erklingen. An Ostersonntag wird um 7.30 Uhr auf dem Friedhof gespielt und um 10.15 Uhr vom Turm geblasen.

An Karfreitag und an Ostersonntag wird der Vorraum der Stadtkirche von 8 bis 18 Uhr zur persönlichen Andacht und Gebet geöffnet und entsprechend dem jeweiligen Feiertag geschmückt sein. An Ostersonntag können sich die Besucher auch eine Karte mit einem Segenswort mit nach Hause nehmen. Außerdem lädt die Kirchengemeinde zu einer Mitmachaktion ein, zu der noch ausführlicher berichtet wird: alle kleinen und großen, jungen und alten Vaihinger sind dazu eingeladen die Straßen Vaihingens mit Osterbotschaften aus Straßenkreide zu verschönern. Informationen zu allen Aktionen finden sich auch auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.ev-ki-vai-enz.de).