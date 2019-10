Auch die Ehemaligen musizieren mit

Viel Neues und ein Jubiläum werden die Konzertbesucher am Sonntag (13. Oktober) ab 19 Uhr beim Chor- und Orchesterkonzert der Jugendmusikschule Vaihingen in der Stadthalle in Vaihingen erleben.

Vaihingen (pk). Zum einen ist es das erste Konzert in städtischer Trägerschaft, zum anderen auch der neue und etwas ungewohnte Termin am zweiten Oktoberwochenende. Letzteres ist dem überarbeiteten Konzertkonzept geschuldet, das den Arbeitsbelastungen der Musikschulmusiker an den öffentlichen Schulen Rechnung trägt und eine bessere Konzentration und Teilnahme an den Proben und Konzerten ermöglichen soll.

Das ist beim Jugendsinfonieorchester schon mal gut gelungen – waren doch alle Mitglieder des Ensembles auf der Orchesterarbeitsphase vom 3. bis 6. Oktober im Schullandheim Strümpfelbrunn, wo man sich intensiv und ungestört auf das Konzert vorbereiten konnte.

Und da das Jugendsinfonieorchester (JSO) in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, hat sich Musikschul- und Orchesterleiter Peter Kopp etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Angebot an alle Ehemaligen, die in den letzten 25 Jahren Mitglieder in diesem Orchester gewesen sind. Fast 300 ehemalige Musiker wurden angeschrieben, ob sie denn nicht Lust hätten, gemeinsam mit den jetzigen Mitgliedern des Jugendsinfonieorchesters ein Stück mit nur einer Probe am Sonntag vormittags einzustudieren.

Beinahe 100 „Ehemalige“ haben sich zurückgemeldet, wovon knapp 60 – auch aus dem Ausland anreisend – tatsächlich im Konzert bei der Musik aus dem Film „Fluch der Karibik“ mitwirken: alles in allem also 100 Musiker auf der Bühne. In der Pause können sich die Konzertbesucher auf Bilderwänden die Stationen des Orchesters aus den letzten 25 Jahren anschauen: Konzerte, Arbeitsphasen, Auslandsreisen.

Natürlich wirken wie immer auch das Juniororchester mit (unter anderem Radetzky-Marsch); der Chor „Contakt“, eine Kooperation mit dem Stromberg-Gymnasium, singt Lieder von Frank Sinatra und ist auch zusammen mit dem JSO beim Beatles-Medley zu hören.

Der zweite Teil gehört dem Jugendsinfonieorchester: Zunächst wird der erste Satz aus Franz Schuberts „Unvollendeter“ Sinfonie zu hören sein, ehe danach das erwähnte „Generationssinfonieorchester“ auftritt. Ein fulminanter Schluss – mehr wird hier nicht verraten – wird den Konzertabend für Mitwirkende und Zuhörer unvergesslich machen.

Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind willkommen. Für eine dem Anlass entsprechende Bewirtung zeichnet der Förderverein verantwortlich.