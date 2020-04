Auch der Horrheimer Herbst fällt der Pandemie zum Opfer

Von Michael Banholzer

Bis Ostern hatten die Mitglieder im Festausschuss des Horrheimer Herbstes noch die Hoffnung, im September gemeinsam mit den Einwohnern das in fünfjährigem Turnus stattfindende Dorffest feiern zu können. Das Risiko einer kurzfristigen Absage war dann aber doch zu groß.

Horrheim. Nur einmal in den vergangenen 40 Jahren hatte der Horrheimer Herbst ausfallen müssen. Das war 2010, als das Fest etwas „eingeschlafen“ war, wie Susan Faigle sagt. Sie bildet zusammen mit Heiko Krieg, Inge Grün und Erich Schweiker den vierköpfigen Festausschuss, der den Horrheimer Herbst federführend für die Kulturvereinigung organisiert. Die Vorfreude war groß angesichts des Revivals des Festes vor fünf Jahren. Die siebte Auflage sei damals ein großer Erfolg gewesen, erinnert sichSusan Faigle, die seit 2012 im Verein mitarbeitet. Leider müsse nun auch der diesjährige Horrheimer Herbst, der vom 18. bis 20. September stattfinden sollte, abgesagt werden.

Zwar gelten die aktuellen Bestimmungen, mit denen Großveranstaltungen untersagt sind, nur bis zum 31. August. Doch das Risiko, dass die Restriktionen über dieses Datum hinaus ausgeweitet werden, sei einfach zu groß, so Faigle. Und eine kurzfristige Absage wäre dann für den Verein mit Blick auf Kartenverkauf, Werbungskosten, Security und auf das profesionelle Catering – die Essensausgabe wird an einen örtlichen Betrieb vergeben – schlicht und einfach zu teuer geworden. Ganz abgesehen davon, dass selbst bei ein paar Lockerungen der bestehenden Beschränkungen wahrscheinlich Auflagen zu erfüllen seien, die der Verein mit seinen ehrenamtlichen Helfern nicht würde stemmen können.

Am 21. April hätten sich die Organisatoren daher schweren Herzens dazu durchgerungen, die Festveranstaltung abzusagen. Ersatzlos. Denn im nächsten Jahr feiert Horrheim sein 1250-jähriges Bestehen, sodass sämtliche Vereine, Schule oder Kindergarten dahingehend voll eingebunden sein werden. Der achte Horrheimer Herbst wird also voraussichtlich erst im Jahr 2025 stattfinden. Mit ausschlaggebend war dabei der Blick auf andere Großveranstaltungen wie den Bietigheimer Pferdemarkt. Es gebe in diesem Jahr einfach andere Prioritäten, sagt Faigle.

Mit den Vorbereitungen war bereits 2018 begonnen worden, als sich das federführende Team bildete. Den vier zentralen Personen des Festausschusses stehen dabei jeweils zwei weitere Helfer zur Seite, sodass die Organisation im Grunde bei zwölf Personen liegt. Konkret wurde die Planung im vergangenen Jahr, als per Aufruf nach Helfern gesucht wurde, wie Susan Faigle berichtet. Circa 170 würden für Aufbau, Abbau, Getränke- und Kuchenverkauf oder Dekoration benötigt, etwa die Hälfte habe sich bereits gemeldet gehabt. Auch das Programm stand schon weitgehend fest: Am Freitagabend sollte im Festzelt an der Maulbronner Straße die Radio-Energy-Party für das jüngere Publikum steigen; am Samstag war wieder die Party mit den Blaumeisen geplant; alternativ sollte es im Landgasthof Rebstock einen schwäbischen Abend geben; am Sonntag dann der Höhepunkt mit Gottesdienst, Festumzug und musikalischem Ausklang unter Beteiligung verschiedener Orchestervereine. Das fällt nun alles flach. Es werde aber quasi als „Notplan“ überlegt, ob sich der schwäbische Abend vielleicht als „Kleinstveranstaltung“ retten lasse, sagt Susan Faigle.

„Ich kann es nüchtern betrachtet verstehen“, kommentiert Ortsvorsteherin Anita Götz die Absage des Horrheimer Herbstes in diesem Jahr. Auch sie habe „bis Ostern noch gehofft“. Schließlich stehe das Fest für den Zusammenhalt der Menschen im Ort. Aber das Gesundheitsrisiko und die drohenden Kosten hätten den Entscheidern kaum eine Wahl gelassen. Für die teilnehmenden Vereine sei es natürlich schade und auch angesichts fehlender Einnahmen beispielsweise aus Kuchen- oder Getränkeverkauf bedauernswert. Ihre Hoffnung sei es aber, in das kommende Jubiläumsjahr „ein bissle Horrheimer-Herbst-Flair“ hinüber zu retten. Dann hoffentlich mit einer frisch renovierten Alten Kelter. Dann hätte das Corona-Jahr 2020 dem Ort wenigstens einen Glanzpunkt gebracht.