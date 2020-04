Auch beim Einkauf so wenig Kontakt wie möglich

Von Claudia Rieger

Seit einer Woche gibt es in Vaihingen eine zentral koordinierte Einkaufshilfe für Menschen, die während der Corona-Pandemie das Haus nicht verlassen wollten. Die ersten Helfer sind bereits vermittelt worden, die Reaktionen bisher positiv, sagt Citymanagerin Kathleen Mahn. Und Gewerbtreibende „machen das Beste aus der Situation“.

Vaihingen. Die Hilfsbereitschaft ist groß: Bisher haben sich bereits etwas mehr als 70 Freiwillige bei der Citymanagerin gemeldet, die die Einkaufshilfe von Stadt, Werbegemeinschaft Vaihingen (WGV) und Kirchen koordiniert. „Wir sind in allen Teilorten vertreten und haben auch schon einige Helfer vermitteln können“, sagt Kathleen Mahn erfreut. Unter den Hilfsbereiten seien Einwohner fast aller Altersgruppen – vom Schüler, der neben dem digitalen Unterricht auch in der Nachbarschaft unterstützen möchte, bis zum Angestellten im Homeoffice. Und es gibt noch Kapazitäten in der Vermittlung: Wer Hilfe benötigt, solle sich also nicht scheuen, sich zu melden, ermuntert Mahn. Erreichbar ist sie telefonisch: 01 51 / 52 27 14 86. Mehr Infos auch auf www.in-vai.de.

Das Hilfsangebot richtet sich vor allem an Menschen, die durch eine Infektion mit dem Coronvirus besonders gefährdet wären und deshalb daheim bleiben sowie soziale Kontakte meiden sollen. „Damit sie sich keinem unnötigen Risiko aussetzen“, beschreibt die Citymanagerin. Covid-19-Erkrankte bezeihungsweise Menschen in Quarantäne hätten sich bisher noch nicht gemeldet. Wäre dies der Fall, könnte man auch dafür wohl eine Lösung finden.

Die Vermittlung an sich steuert Mahn selbst. Sie nimmt einerseits die per E-Mail geschickten Daten der Hilfewilligen auf. Meldet sich andererseits jemand, der Unterstützung braucht, erfragt Mahn zunächst, was erledigt werden soll, zum Beispiel Lebensmittel, Getränke, Kosmetika einkaufen oder Medikamente in der Apotheke abholen. Gänzlich ausgeschlossen seien Bankgeschäfte und Fahrdienste, so Mahn. „Ansonsten ist die Art der Unterstützung abhängig vom Fall, deshalb reden wir vorher darüber, was der Betroffene benötigt.“

Danach vermittelt die Citymanagerin einen Helfer an einen Hilfebedürftigen und zwar im Verhältnis 1:1, um möglichst keine Infektion zu riskieren. Entsprechend wichtig ist den Initiatoren, dass die Einkaufshilfe mit so wenig Kontakt wie möglich geschieht. So ruft der Freiwillige den Hilfebedürftigen an, bevor er zu ihm kommt. Der Hilfebedürftige legt dann einen Beutel mitsamt Einkaufszettel vor die Haustür und geht wieder hinein. Für den Einkauf selbst bitten die Initiatoren die Helfer Handschuhe, gegebenenfalls auch einen Mundschutz zu tragen. Bei Rückkehr meldet sich der Helfer wieder am Telefon oder klingelt, legt Waren samt Kassenzettel vor die Tür und geht auf Abstand. Der Hilfebedürftige nimmt die Einkäufe, kontrolliert diese und eventuell das Rückgeld. Die Bezahlung wird indivuell geregelt, zum Beispiel über einen Umschlag als Vorkasse oder nach dem Einkauf oder aber per Überweisung. Mahn: „Wichtig ist mir, dass sich Helfer und Hilfebedürftiger miteinander wohlfühlen – die Unterstützung soll ja über die Dauer der Krise fortgeführt werden. Wenn das bei jemandem nicht so ist, kann er sich jederzeit melden und wir vermitteln neu.“

Generell weist die Citymanagerin darauf hin: Wer Bedarf an Waren oder Dienstleistungen hat, aber nicht weiß, wie die Läden in Vaihingen geöffnet sind und welche Services diese anbieten, könne die Geschäfte einfach anrufen.

Augenoptikermeisterin Tanja Mesinger beispielsweise hat die Geschäftsnummer auf ihr Handy umgeleitet, um erreichbar zu sein. Zwar ist ihr Laden nicht von den angeordneten Schließungen betroffen, kann aber trotzdem nur verkürzt von 10 bis 13 Uhr öffnen. „95 Prozent unserer Kunden kommen nicht. Wir haben vielfach ältere Kundschaft und die bleibt zu Hause“, berichtet Mesinger. Wer komme, habe einen Notfall, etwa eine kaputte Brille. Die Mitarbeiter seien zu 100 Prozent in Kurzarbeit. „Ich bin mit dem Azubi hier alleine“, sagt sie. So bleibe Zeit, Dinge aufzuarbeiten, und mit dem Lehrling zu lernen. Wenngleich Mesinger befürchtet, dass das, was jetzt an Umsatz fehlt, nicht aufzuholen sein wird, bleibt sie positiv: „Jeder muss jetzt ein bisschen zurückstecken, aber wir machen das Beste draus. Ich habe glücklicherweise den Rückhalt meiner Familie. Wir werden den Laden nicht verlieren.“

Schnell umorganisieren mussten auch die Gastronomiebetriebe, die zunächst unter gewissen Auflagen, kurz darauf aber gar nicht mehr für Gäste öffnen durften. Viele von ihnen bieten nun Lieferservices an, darunter das Restaurant Korona in Enzweihingen. „Unsere Stammgäste unterstützen uns, indem sie Essen bestellen. Und es sind einige neue dazugekommen“, sagt Betreiber Petro Spanidis. Dank Erwähnungen in sozialen Netzwerken habe sich die Information, dass das Restaurant nun liefert beziehungsweise Gerichte zum Abholen anbietet, verbreitet. „Es ist nicht so, wie wenn wir geöffnet haben. Wir kommen gerade so über die Runden. Aber wir sind zufrieden. Mir ist wichtig, dass meine vier Mitarbeiter bezahlt werden können“, so der Wirt, der auch das komplett geschlossene Kronenstüble betreibt. Laufende Kredite habe die Bank dankenswerterweise gestundet.

Das Buch- und Schreibwarengeschäft Blessings4You musste sich ebenfalls auf Lieferungen verlegen. „Das wird besser angenommen, als ich befürchtet hatte“, sagt Geschäftsführer Tobias Blessing, der neben Vaihingen noch zwei weitere Filialen betreibt. Kunden orderten im Internet und am Telefon, Bücher etwas mehr, Schreibwaren aber auch. Sogar beraten lasse sich mancher telefonisch. Dennoch fehle die Laufkundschaft enorm. „Damit fehlt uns rund 70 Prozent des Umsatzes, den wir nur über Kurzarbeit auffangen können.“ Wie lange man das als Händler durchhält? „Ich bin da momentan noch optimistisch“, sagt Blessing. Vier bis sechs Wochen könne man das überstehen. Gingen die Schließungen länger, sei er gespannt, welche Unterstützung der Staat dann noch anbiete.

Alle beispielhaft aufgeführten Betriebe haben Soforthilfe aus dem Corona-Förderprogramm des Landes beantragt.