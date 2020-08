Archäologische Sensation am Ortseingang

Von Vera Gergen

„Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern sie mit neuen Augen zu sehen.“ Dieser Ausspruch des französischen Schriftstellers Marcel Proust soll als Motto der diesjährigen Sommerrätsel-Serie gelten. Denn in Zeiten, wo Urlaub vor der eigenen Haustür angesagter denn je ist, präsentieren wir in den kommenden Wochen im Einzugsgebiet der Vaihinger Kreiszeitung und auch ein wenig darüber hinaus wieder mehr als ein Dutzend höchst lohnenswerter Ziele und Lieblingsorte, die es mit neuen Augen zu entdecken gilt.

Wer den heute zu erratenden Ort besucht, trifft immer wieder auf dasselbe Symbol: Eine stilisierte Frauenfigur, mit nach oben gewandten Händen, deren Füße auf der Nabe eines Rades stehen. Was es damit auf sich hat und wo sie ursprünglich auftauchte, ist eines der spannenden Rätsel, die es im neunten Kapitel zu lösen gilt.

Doch beginnen wir mit der Teilgemeinde auf der Höhe südlich der Enz und genauer gesagt in deren Ortsmitte vor der Martinskirche, die neben dem barocken Schloss aus dem Jahre 1710 hauptsächlich den alten Kern prägt. Auch hier sticht das anfänglich erwähnte Symbol sofort als große Brunnenfigur ins Auge. Das Landschloss, das sich in Privatbesitz befindet, bildet mit dem umgebenden Park, der Schlosskirche und den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden ein wahrhaft malerisches Ensemble – so malerisch und inspirierend offenbar, dass sich zahlreiche Künstler im ehemaligen Schaf- und Pferdestall sowie in der großen Kastenscheuer niedergelassen haben. Die Gemäuer, die jahrhundertealte Geschichte atmen, bilden in der Tat einen äußerst pittoresken Rahmen für die zeitgenössischen Kunstwerke, die in den Ateliers kreiert und in den Galerien präsentiert werden. Doch nicht nur Originale haben hier Spuren hinterlassen. Auch ein bekannter Meisterfälscher aus Stuttgart, der sich selbst als „Maler des Lichtes“ bezeichnete und jahrelang als Galerist vor Ort wirkte, machte durch das perfekte Kopieren von Kunstschätzen Schlagzeilen, bevor er nach Frankreich und später Australien auswanderte, wo er letztes Jahr verstarb.

Definitiv ein Original, einmalig und eine archäologische Sensation dazu ist dagegen ein Schatz, der sich gleich am Ortseingang finden lässt und die dreiteilige Kommune maßgeblich über ihre Grenzen hinaus berühmt gemacht hat. Jahrtausende alt ist er und unschätzbar wertvoll. Unter den vielfältigen Relikten, die man im zugehörigen Museum bestaunen kann, sind das Originalskelett sowie Repliken verschiedenster Gegenstände, die bei dem Verstorbenen gefunden wurden. Ob Prunkwagen samt großem Honigmet-Kessel, Speise- und Trinkservice, ob kostbarer Goldschmuck, Kleidung, Jagdwerkzeuge oder Utensilien zur Körperpflege wie beispielsweise Kamm, Rasiermesser und Nagelschneider – wer sich alleine das Alter der Entdeckungen vor Augen führt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Auch eine bronzene Ruhebank ist zu sehen und an ebendieser die eingangs erwähnten Figuren, deren Namen sich davon ableitet.

Dabei wurde das Grab, das den Leichnam, weitere menschliche Überreste sowie die reichen Beigaben enthielt, 1977 im Gewann Biegel eher zufällig entdeckt, weil beim Pflügen des dortigen, mittlerweile abgeflachten Ackers immer wieder größere Steine zu Tage befördert wurden und das Interesse einer aufmerksamen Archäologin erregten. Rund 50 Tonnen davon bedeckten nämlich einst die 4,70 Meter mal 4,70 Meter große Holzkammer sowie den umgebenden Raum, der sich unter einem kolossalen Hügel mit 60 Metern Durchmesser und sechs Metern Höhe befand, um die letzte Ruhestätte vor Plünderern zu schützen. Seit seiner Rekonstruktion nach Beendigung der Ausgrabungen kann man diesen denkwürdigen Ort, der auch den heutigen Lieblingsplatz darstellt, nun wieder wie zur so genannten Hallstattzeit um das Jahr 550 vor Christus auf sich wirken lassen. Nimmt man auf der Bank an seinem Fuße Platz, breitet sich die friedvolle Atmosphäre auch in einem selbst aus und man fühlt sich als Teil der Schöpfung und ihres immerwährenden Kreislaufs. Besteigt man anschließend die Anhöhe, so schweift das Auge nicht nur über weite Felder, sondern gen Osten hinüber bis zur nächsten Erhebung, dem Hohenasperg, wo der fürstliche Sitz des Verblichenen vermutet wird.

Wer nun noch mehr Lust auf eine Reise in die Vergangenheit verspürt, kann zum einen im Freibereich des Museums beim nachgebauten Gehöft in den Alltag und die Handwerkskunst zur Eisenzeit eintauchen oder im benachbarten Pfaffenwäldle eine ganze Reihe kleinerer Grabhügel ehemaliger Siedler aus der sogenannten Frühlatènezeit ausfindig machen.

Die vier Fragen: 1. Wie ist der Name der Teilgemeinde? 2. Wie ist der Name des Kunstmalers und Meisterfälschers? 3. Wie ist der Name des Symbols, der den Fachbegriff des gefundenen Ruhemöbels beinhaltet? 4. Wo ist der Lieblingsort?

