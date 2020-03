Anonyme Drohung

Aurich (red). In Aurich macht ein Aushang an Laternenpfosten, unter anderem beim Friedhof, Hundehalter nervös. Auf zwei Zetteln wird dabei vor einem Hundehasser gewarnt, der angeblich einen Zettel mit einer Drohung in den Briefkasten desjenigen geworfen haben soll, der die Nachrichten an die Straßenlaternen angebracht hat. In der Briefkastennachricht werde demnach angekündigt, bestimmte „Drecksköter“ zu vergiften, die Köder seien in Bearbeitung, das Grundstück und die Gassi-Route bekannt. Die Hunde würden auch weit nach 22 Uhr noch draußen bellen. Das Polizeirevier Vaihingen habe beide Zettel am Montagnachmittag von einem Bürger erhalten, sagt Yvonne Schächtele, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Ludwigsburg, auf Nachfrage. Die Kollegen seien vor Ort gewesen und hätten ermittelt, unter anderem sei auch die Nachbarschaft befragt worden. „Es konnten aber keine Hinweise auf denjenigen, der die Zettel an Laternen angebracht hat, erlangt werden“, so die Polizeisprecherin weiter. Es sei in dieser Sache auch noch keine Anzeige eingegangen. Man habe keine Hinweise auf die Person, die vermeintlich den Zettel im Briefkasten gehabt haben soll. „Die Polizei bittet die Person, sich beim Polizeirevier Vaihingen zu melden“, so Schächtele. Der Sachverhalt erfülle noch keinen Straftatbestand. Bislang gebe es keine Hinweise auf Giftköder. „Die Hundehalter sollen wachsam sein, aber Ruhe bewahren“, rät Schächtele.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Vaihingen unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 melden.