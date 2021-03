Angebote zum Mitfeiern und Miterleben

Vaihingen (p). Die Liturgie des ökumenischen Weltgebetstages 2021 wurde von Frauen aus Vanuatu erarbeitet. Zum Inselstaat Vanuatu gehören 83 Inseln im Pazifischen Ozean. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es Hören und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem Gottesdienst.

Normalerweise finden am ersten Freitag im März auf der ganzen Welt Gottesdienste statt, in denen mit der Liturgie des Weltgebetstagslandes gefeiert und so auf die Themen der Menschen dort aufmerksam gemacht wird.

Dieses Jahr finden in den Kirchengemeinden in und um Vaihingen kaum Präsenzsgottesdienste statt. Dennoch gibt es viele alternative Angebote, die das Mitfeiern und Miterleben des Weltgebetstages möglich machen.

Über www.weltgebetstag.de ist am Freitag (5. März) ein Gottesdienst zu sehen, der auch um 19 Uhr auf Bibel-TV gesendet wird. Dieser TV-Gottesdienst wurde vorbereitet von einem ökumenischen Team und wird musikalisch umrahmt von einem bundesweiten Musikteam des WGT. Viele Gemeinden haben im Vorfeld schon auf diesen Gottesdienst hingewiesen und laden ihre Mitglieder zum Schauen dieses Gottesdienstes ein.

Aus der Clemenskirche Horrheim gibt es am 5. März um 18.30 Uhr einen Live-Stream-Gottesdienst, der über die Homepage der Kirchengemeinde www.horrheim-evangelisch.de abgerufen werden kann. Auch der Kirchenbezirk Mühlacker sendet um 19.30 Uhr einen Gottesdienst im Livestream auf www.kirchenbezirk-muehlacker.de/youtube.

Ansonsten umrahmen viele Aktionen unterschiedlicher Kirchengemeinden den Weltgebetstag am 5. März. In der Vaihinger Kernstadt läuten um 19 Uhr in allen Kirchen die Glocken und laden zum Gebet in den Häusern ein. In Enzweihingen kann man sich schon seit einigen Tagen im Schaufenster des ehemaligen Schuhgeschäfts Blessing über das Land Vanuatu informieren. Die Kirche in Roßwag wird von 16 bis 19 Uhr zur persönlichen Andacht geöffnet sein.

In Eberdingen gibt es die ganze Fastenzeit über eine Klimahütte auf dem Kirchplatz, die auch den Weltgebetstag zum Thema hat. Außerdem gibt es am 5. März von 14 bis 18 Uhr eine Präsentation in der Eberdinger Kirche. Auch in Nussdorf gibt es im Gemeindehaus ein Informationsfenster und außerdem eine kurze Andacht um 18.30 Uhr in der Kirche.

Die Gesamtkirchengemeinde Sachsenheim und die Kirchengemeinde Unterriexingen haben im Vorfeld sogenannte Weltgebetstags-Disaster-Food-Pakete verteilt und ausgelegt, die Informationen zum Weltgebetstag und Liturgien enthalten.