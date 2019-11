Am Sonntag öffnet sich endlich der Adventskalender

Auch in diesem Jahr haben viele Menschen ihren Beitrag für Kinder und

Jugendliche in Vaihingen geleistet und

„ihren“ Adventskalender vom Lions Club gekauft.

Vaihingen (ms). Denn die Summe der vielen Kalender für je fünf Euro führt erst zu der Möglichkeit, die Einzelbeträge als großartige Gesamt-Spende weiterzureichen. Einige wenige Kalender gibt es noch beim Vaihinger Weihnachtsmarkt am Stand des Lions Clubs. Ab Montag werden die Gewinnnummern täglich in der VKZ abgedruckt.

Bereits vor ein paar Tagen wurden unter rechtlicher Aufsicht die 263 Gewinnnummern der diesjährigen Aktion gezogen. Wie erfährt man, ob und was gewonnen wurde?

Ab Montag (2. Dezember) werden die Gewinnnummern täglich in der Vaihinger Kreiszeitung abgedruckt und auf der Internetseite (www.vkz.de/lionskalender/) veröffentlicht. Auch auf der Homepage des Lions Club sind sie ab 1. Dezember zu finden (www.lions.de/web/vaihingen-enz). Wer einen Tag verpasst hat, kann auf die Rubrik „Archiv“ zurückgreifen. Die für Sonntag gezogenen Nummern werden am folgenden Montag veröffentlicht.

Am 1. Dezember gibt es insgesamt zehn Preise von der Vaihinger Mühle Auch, Zahnarzt Rösch und Optik Flegl, am Montag (2. Dezember) acht Preise vom Weingut Sonnenhof und Fisher Immobilien. Es wurden also zehn beziehungsweise acht Nummern gezogen. Insgesamt verbergen sich 263 Preise hinter den Türchen des Adventskalenders.

Bis Ende März müssen Gewinne abgeholt sein

Wer zu den glücklichen Gewinnern zählt, schnappt sich seinen Kalender, auf dem oben rechts im weißen Feld unter der Jahreszahl die Nummer steht, geht direkt zu der auf der Rückseite angegebenen Sponsorenadresse und löst dort seinen Gewinn ein. Die Preise müssen spätestens bis zum 31. März 2020 abgeholt werden. Der Umtausch von Gewinnen ist ebenso wie der Rechtsweg ausgeschlossen.

Der Lions Club Vaihingen an der Enz bedankt sich bei allen Unterstützern dieses Projektes, den Sponsoren ebenso wie den vielen Kalenderkäufern, die damit dazu beitragen, dass auch im kommenden Jahr wieder ein Erlös in Höhe von etwa 14 000 Euro den Kinder- und Jugendprogrammen in Vaihingen und Umgebung zugute kommen kann.