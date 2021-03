Am Osterwochenende ist die Bundesstraße 10 gesperrt

Vaihingen (rp). Nachdem der Ersatzneubau der Egelseebrücke Ende Dezember 2020 fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben werden konnte, baut das Regierungspräsidium Stuttgart seit Mitte Februar die Behelfsumfahrung bei Vaihingen zurück. Diese war seit September 2016 zur Entlastung der Egelseebrücke in Betrieb. Neben der rund 80 Meter langen und rund 300 Tonnen schweren Behelfsbrücke umfassen die Arbeiten auch den Rückbau der entsprechenden Straßendämme inklusive eines Durchlassbauwerks für die unterführte Walter-de-Pay-Straße.

Für den Rückbau der Straßendämme muss die B 10 im Bereich der Behelfsbrücke voll gesperrt werden. Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, führt das Regierungspräsidium Stuttgart die Bauarbeiten am Osterwochenende durch. Die Vollsperrung beginnt am Freitag (2. April), 5 Uhr, und dauert bis Montag (5. April), 23 Uhr, an.

Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Der Verkehr wird über die Anschlussstellen Vaihingen-Mitte und Vaihingen-Ost (Vaihinger Eck) in beide Fahrtrichtungen durch die Innenstadt von Vaihingen geführt. Die Zufahrt zum Sportgelände und zur Sportgaststätte am Unteren Egelsee erfolgt über die Walter-de-Pay-Straße, die derzeit für den Verkehr freigegeben ist.