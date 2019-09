Alte Drehleiter nach Köszeg

Vaihingen (aa). Die ausgemusterte, 29 Jahre alte Drehleiter der Vaihinger Feuerwehr geht in die ungarische Partnerstadt Köszeg. Dafür erhält die Vaihinger Wehr, die am Wochenende die neue Drehleiter offiziell in Betrieb genommen hat, die Vorgänger-Version