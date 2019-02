Von Stefan Friedrich

Hämmerle ist zurück: „Nach neun langen Jahren“ gastierte Bernd Kohlhepp mit seinem Alias am Donnerstagabend in der ausverkauften Vaihinger Peterskirche. Mitgebracht hatte er sein ansonsten geheimes Rock’n’Roll-Tagebuch, das seinen Fans tiefe Einblicke in das Leben und Wirken eines Herrn Hämmerle