Albverein, Ortsgruppe Vaihingen

Die Ortsgruppe Vaihingen des Schwäbischen Albvereins lädt ihre Mitglieder sowie alle interessierten Besucher für Donnerstag (5. Juli) zu ihrem Monatstreff in das Albvereinsheim in der Schloßstraße 8 in Vaihingen ein. Der Vereinsabend beginnt um 19 Uhr.