Albverein Enzweihingen

Die SAV-Ortsgruppe Enzweihingen lädt für Donnerstag (3. Oktober) zu einer Halbtageswanderung auf dem alten Postweg mit Hans Georg Baum. Sie startet um 8.30 Uhr am Brunnenhalden-Parkplatz in Enzweihingen. Von dort geht es in Richtung Hochdorf bis Ob der Linde zu den Bunkern der Neckar-Enz-Stellung und zurück nach Enzweihingen. Einkehr ist beim Dorffest zum 500. Jubiläum der Kaiserlichen Poststation.