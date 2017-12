Adventsmusik in Kleinglattbach

Kleinglattbach (p). Die alljährliche Adventsmusik hat in Kleinglattbach bereits eine lange Tradition. Am 2. Adventssonntag (10. Dezember) ist es wieder so weit: Der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde lädt um 17 Uhr in die Christuskirche ein, sich gemeinsam auf die Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen.

Lieder und Textbeiträge stehen unter dem Motto „Überall ist Bethlehem“. Wie in jedem Jahr können die Besucher auch selbst in die weihnachtlichen Melodien mit einstimmen.