„Advent im Stall“ in Ensingen

Seit über zehn Jahren ist das Kreativteam der Vineyard Enztal mit seinem Buch- und Geschenkeladen Teil des Vaihinger Weihnachtsmarktes. Dieser kann nun auch in diesem Jahr wieder nicht durchgeführt werden. „Uns ist es wichtig, unseren Kunden die Gelegenheit zu geben, sich schönes Kunsthandwerk und Adventsfreude nach Hause zu holen. Gerade in Pandemiezeiten ist es uns ein Anliegen, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen und mit dem Erlös soziale Projekte zu unterstützen“, erläutert Waltraud Kirner, die Leiterin des Kreativteams. Daher findet der diesjährige Verkauf auf dem Ensinger Hof einer Familie aus der freikirchlichen Gemeinde statt. „Advent im Stall“ ist am Freitag (26. November) von 14 bis 18 Uhr und am Samstag (27. November) von 10 bis 18 Uhr in der Laute 19 in Ensingen geöffnet. Es können selbstgemachte Adventskränze, Weihnachts- und Winterdekorationsartikel sowie Geschenke aller Art erworben werden. Der Verkauf findet überdacht im Freien mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz – gemäß den aktuellen Corona-Verordnungen – statt. Der gesamte Erlös geht an soziale Projekte in der Region und im In- und Ausland. Foto: p