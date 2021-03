KLeinglattbach (rkü). In einer Reihe von Warnstreiks der IG Metall zur Begleitung von Tarifverhandlungen haben gestern die Beschäftigten von Hidria Bausch in Kleinglattbach zwei Mal kurzzeitig die Arbeit niedergelegt. Beim Warnstreik der Frühschicht versammelten sich am Vormittag 70 Beschäftigte vor den Werkstoren.

Bei einer Kundgebung sprachen André Kaufmann (IG Metall), Christian Gojowczyk (Betriebsseelsorge) und der Betriebsratsvorsitzende Kali Benk. Er sagte, dass hier zum ersten Mal seit fünf Jahren ein Warnstreik nötig sei und gab angesichts der Corona-Pandemie als Slogan vor: „Abstand – Maske – Arbeitskampf!“ Als die 70 Demonstranten lauthals einstimmten, gingen im Bürotrakt gleich Fenster auf. Die üblichen Trillerpfeifen blieben wegen der Maskenpflicht weitgehend stumm, dafür hupte ein Lastwagenfahrer beim Vorbeifahren umso lauter. Kaufmann gab sich bei der Kundgebung zuversichtlich, die vor Jahren erkämpften Konditionen für die Beschäftigten im Metallbereich zu bewahren und sagte an die Adresse der Arbeitgeber: „Die Renditeerwartungen sind zu hoch.“