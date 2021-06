Von Ifigenia Stogios

Vaihingen/Enzweihingen. Der Technische Ausschuss des Vaihinger Gemeinderats hat in seiner jüngsten Sitzung für den Abriss der Kelter in Enzweihingen gestimmt und für den Neubau von öffentlichen Parkplätzen. Die Kelter in Enzweihingen wurde 1903 gebaut. Bis zuletzt hat sie unter anderem