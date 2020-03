Abiturvorbereitung nur noch per E-Mail und Moodle

Von Michael Banholzer

Vaihingen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, greifen die Behörden nun zu drastischen Maßnahmen. Das Landratsamt Ludwigsburg bittet die Bürger, Behördengänge „nur bei dringend notwendigen, nicht verschiebbaren Anliegen und gegebenenfalls nach vorheriger telefonischer Kontaktaufnahme vorzunehmen“ und kündigt lange Wartezeiten an. Zudem ist die baden-württembergische Landesregierung gestern dem Beispiel anderer Bundesländer gefolgt und hat eine komplette Schließung sämtlicher Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen von Dienstag (17. März) an bis zum Ende der Osterferien angeordnet.

Es werde eine „Notfallbetreuung für Kinder von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen“ gebe, versicherte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gestern Mittag bei einer Pressekonferenz in Stuttgart. Diese werde aber nur solchen Familien angeboten, bei denen beide Elternteile in den Bereichen Polizei, Feuerwehr, Medizin und Pflege, Herstellung von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion und -einzelhandel, Müllabfuhr sowie Energie- und Wasserversorgung arbeiten. Hierfür solle es individuelle Lösungen in den Kommunen geben.

Diese stehen nun vor der undankbaren Aufgabe, nahezu das gesamte öffentliche Leben direkt vor Ort herunterzufahren und dies den Bürgern zu vermitteln. In Mühlacker trifft sich heute die Lenkungsgruppe der Stadtverwaltung, um Details zu klären und um die nächsten Schritte zur Schließung von öffentlichen Einrichtungen zu besprechen. In Vaihingen werden am Dienstag neben Schulen und Kindertagesstätten auch sämtliche Hallen und Veranstaltungsräume sowie das Enztalbad geschlossen, wie Sprecher Mario Steigleder auf Nachfrage der VKZ mitteilt. Die Stadtbücherei und das Archiv bleiben geöffnet, Veranstaltungen werde es aber nicht geben. Das gelte auch stadtweit: „Sämtliche städtischen Veranstaltungen werden abgesagt. Diese Regelungen gelten zum jetzigen Zeitpunkt bis zum Ende der Osterferien. Generell gilt: Das Land Baden-Württemberg hat öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen untersagt.“

Wie sich die Schließung der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen letztendlich gestalte, müsse am Montag in den Einrichtungen und in Abstimmung mit Eltern und dem Land evaluiert werden, so der Pressesprecher der Stadt Vaihingen. „Zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung muss zudem eine Einigung erarbeitet werden, wie man in Sachen Gebührenerstattung verfährt“, sagt Steigleder mit Blick auf die von den Eltern entrichteten Kindergartengebühren, für die nun ja zeitweise keine Leistung erbracht werden kann. „Auch hier wird eine gemeinsame Entscheidung erarbeitet, Sonderregelungen in Vaihingen an der Enz wird es nicht geben.“

Die Schulschließung fällt ausgerechnet in die heiße Phase vor den Abiturprüfungen. Das dürfe den Schülern aber nicht zum Nachteil gereichen, betonte Ministerin Eisenmann. Rainer Geppert, kommissarischer Schulleiter des Vaihinger Friedrich-Abel-Gymnasiums (FAG), sieht das allerdings ohnehin nicht allzu dramatisch. Die fachpraktischen Prüfungen in Musik oder in den Fremdsprachen hätten die Schüler bereits absolviert. Betroffen sei nun noch die Prüfung in Kunst. Wegen der geringen Schülerzahl gab es hierbei einen gemeinsamen Kurs mit dem Stromberg-Gymnasium, wo auch die Prüfung noch stattfinden wird.

Ansonsten befänden sich die Abiturienten drei Unterrichtswochen – plus Osterferien – vor den schriftlichen Prüfungen vor allem in der Wiederholungsphase, so Geppert. „Mit dem Stoff sind wir durch.“ Das Üben lasse sich auch im Selbststudium daheim erledigen. Aber selbstverständlich seien die Schüler der Kursstufen für den Fall von Nachfragen oder Problemen per E-Mail oder Moodle in ständigem Kontakt mit ihren Lehrern.

Besonders schade findet Rainer Geppert, dass ein Musical, auf das die Fünftklässler am FAG das ganze Schuljahr lang hingearbeitet haben, nun Anfang April nicht aufgeführt werden kann. Von Montag bis Mittwoch nächster Woche wäre die heiße Probephase gewesen. Und nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und den Elternbeiräten hätte es dafür auch grünes Licht gegeben. Allerdings sei die Situation derzeit so dynamisch, dass er die Aufführung gestern doch noch schweren Herzens abgesagt habe, berichtet Rainer Geppert. „Das ist extrem schade“, vor allem, da eine Verschiebung der extrem aufwendigen Veranstaltung nicht so einfach möglich sei. Man werde aber versuchen, zumindest Teile für eine spätere Aufführung zu retten.