Ab Montag wieder abtauchen im Enztalbad

Von Sabine Rücker

Vaihingen. Erika Frasch aus Großglattbach ist im Glück. Gerade hat sie am Vaihinger Freibad erfahren, dass dieses ab Montag (22. Juni) wieder öffnet. „Wunderbar“, sagt sie und strahlt. Sie kann es nicht erwarten und macht alles mit, Hauptsache sie darf wieder schwimmen.

Es wird für alle schon etwas gewöhnungsbedürftig sein, wenn das Freibad wieder Badegäste einlässt, denn es gelten in Corona-Zeiten besondere Bedingungen. Das Bad wird – die momentan gültigen Corona-Verordnungen vorausgesetzt – an sieben Tagen in der Woche jeden Tag Besucher in jeweils zwei „Schichten“ einlassen. Pro Schicht sind maximal 400 Badegäste erlaubt. Die Badezeit für die erste Schicht geht an jedem Tag von 9 bis 14 Uhr, dann müssen alle Badegäste das Gelände verlassen denn es finden „umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen“ statt, wie Bäderbetriebsleiter Florian Wurst dem Sozial- und Kulturausschuss am Mittwochabend erläuterte. Die zweite Schicht des Tages beginnt um 16 und endet um 21 Uhr (siehe auch Info-Kasten). Unter „Bekanntgaben“ kündigte Oberbürgermeister Gerd Maisch an, das Freibad am Montag zu öffnen, falls nicht größte Bedenken des Gremiums dagegen sprächen. Das war nicht der Fall. Bäderbetriebsleiter Wurst, der am Mittwoch noch Glückwünsche und ein „Schokläde“ vom OB zu seinem Geburtstag erhielt, erläuterte, dass man laut den Vorgaben auch noch mehr Badegäste zulassen könnte. Aber man wolle nun erst mal schauen, ob es funktioniert. „Wenn es ganz problemlos läuft, hätten wir noch bissle Luft“, verdeutlichte der OB. Tickets gibt es ausschließlich online über den Webshop (https://shop.enztalbad.de/) und maximal drei Tage im Voraus. Dieselbe Person darf ein Ticket für die Morgen- und eines für die spätere Schicht kaufen, muss aber zwischendrin für zwei Stunden das Gelände verlassen.

„Es gibt keine Tageskasse am Bad. Jeder muss die Karte vorher online kaufen“, betonte OB Maisch. Man erhält dann einen Barcode, also einen Strichcode, den der Badegast am Tag seines Freibadbesuchs entweder per Smartphone oder per Ausdruck auf Papier mitbringt, und am Automat am Drehkreuz auslesen lässt. Am Anfang werde man schon versuchen, dass möglichst jemand von den Mitarbeitern am Eingang steht, um die Abstandsregeln im Auge zu behalten und eventuell helfend einzuspringen, sagte Wurst gegenüber der VKZ.

Die Einzelumkleiden stehen zur Verfügung, ebenso der Eltern-Kind- und die Behinderten-Bereich, die Sammelumkleiden sind gesperrt. Bei den Duschen dürfen maximal zwei Personen zeitgleich drin sein. Wer an den Außenduschen den Badebesuch ausklingen lassen möchte, der wird mit aufbereitetem Uferfiltrat der Enz benetzt – mit diesem UV-behandeltem Wasser werden auch die Becken befüllt. Dieses wird vom Gesundheitsamt in unregelmäßigen und von einem externen Labor in regelmäßigen Abständen kontrolliert. Die Werte seien immer einwandfrei gewesen, berichtete der Bäderbetriebsleiter. In den Damentoiletten dürfen sich zwei, in den Herrentoiletten – hier ist der Raum größer – drei Personen zeitgleich aufhalten.

In den beiden Becken dürfen jeweils 100 Menschen gleichzeitig drin sein. Das Nichtschwimmerbecken ist zwar kleiner, aber hier stünden die Gäste eher, weshalb bei Wahrung der Abstandsregel mehr reindürften, erläuterte der Bäderbetriebsleiter dem Gremium am Mittwoch. Das Kinderplanschbecken ist ebenfalls offen.

Im Schwimmerbecken werden zwei Bahnen abgetrennt, die im Einbahnsystem funktionieren. Überholen ist hier untersagt. Es wurde ein Laufwegeplan erstellt, Pfeile am Boden geben hier die richtige Richtung an. Ebenso hat der Kiosk geöffnet und die Attraktionen wie der Pilz und die Rutschen sind zur Benutzung freigegeben.

„Also wir freuen uns drauf, dass wir das Bad öffnen können“, ließ OB Maisch am Mittwoch wissen. Sogar früher, als er es erwartet habe. Zurückgeben kann man sein Ticket im Übrigen nicht, aber weitergeben, entweder den Ausdruck oder die E-Mail.

Man zahle bei gleichbleibendem Einzelticketpreis und reduzierter Badezeit den doppelten Preis, lautete ein Einwand aus dem Gremium. „Da geb ich Ihnen recht“, räumte Maisch ein. Aber es handle sich jetzt eben um andere Zeiten.

„Ich glaube, wir haben ein gutes Konzept“, fasste OB Maisch zusammen. Wenn es gut funktioniere, könne man die Besucherzahl noch etwas anheben und bei Änderungen der Corona-Verordnung könne man nachjustieren. „Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das Voraussetzung für den Betrieb des Enztalbades ist. Es wird dadurch natürlich Einschränkungen geben. Den Badespaß trüben lassen wollen wir uns aber nicht“, gibt Maisch in einer Pressemitteilung der Stadt als Motto vor.

Im Hallenbad des Enztalbads findet seit dieser Woche wieder Kurs- und Vereinsschwimmen statt.

Für die Wohlfühlatmosphäre der Badegäste im Freibad sind seit gestern die Stadtgärtner im Einsatz, ist von Bernd Boosz zu erfahren. Wellenschnitt der Hecke und Unkrautjäten zwischen dem Storchschnabel auf der Fluchtfläche beim Eingang sind unter anderem jetzt angesagt. Und für Erika Frasch, die „totale Stammkundin“ aus Großglattbach, geht die Sehnsuchtszeit vorüber: „Mir fehlt das Schwimmen sehr, ich brauche das für meine Gesundheit.“ Sie findet das Gelände fantastisch, „ich kann schwimmen und rieche den Duft der Blumen und blühenden Gehölze“, sagt sie und ergänzt: „Ich finde, das ist ein Traum.“