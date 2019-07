76-Jähriger hält weiter Gottesdienste

Mühlacker (sta). Mit einem Festgottesdienst wurde am Sonntag das 50-jährige Priesterjubiläum von Pater Antonino Grassia gefeiert. Zu den Feierlichkeiten in der katholischen Kirche Herz Jesu in Mühlacker waren unter anderem der Bischof Salvatore Muratore und der Generalvikar Don Pietro Scardilli

