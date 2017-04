60 Neumitglieder ist die Messlatte im Jubiläumsjahr

Vaihingen (oh). „Wir möchten die diesjährige Tennissaison dafür nutzen, möglichst viele Vaihinger für den Tennissport zu begeistern. 60 Neumitglieder im 60er-Jubiläumsjahr ist unsere Messlatte“, so Dr. Ulrich Maurer am Rande der Mitgliederversammlung des Tennissportclubs TSC Vaihingen. Mit attraktiven Einsteigerangeboten, insbesondere

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen