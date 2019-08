411 Kilometer in Bewegung

Aurich (sb). Die diesjährige Radeltour der MiBs und FiBs (Männer in Bewegung, Frauen in Bewegung) begann in Aurich und endete in Bad Feilnbach, in der Nähe von Rosenheim. Bad Feilnbach ist die Heimat eines Teilnehmers. Zehn Männer und fünf Frauen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen