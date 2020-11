3400 Adventskalender für den guten Zweck

Vaihingen (p/sr). Trotz Corona gibt es auch in diesem Jahr die Benefiz-Aktion des Fördervereins des Lions Clubs Vaihingen. 3400 Adventskalender mit 249 Preisen im Wert vom 11 000 Euro stehen ab sofort für fünf Euro pro Stück zur Verfügung.

Gestern wurde durch eine kleine Abordnung des Lions Clubs das Exemplar mit der Nummer 0001 traditionell an den Vaihinger Oberbürgermeister Gerd Maisch übergeben. Dieser legte lachend großen Wert auf die Feststellung, selbst noch nichts gewonnen zu haben. Wenn er schon den Kalender geschenkt bekommt, dann würde er einen großen Preis wieder in die Verlosung geben, ließ der OB wissen.

Klar sei es schön, etwas zu gewinnen, meinte der Verwaltungschef. Aber er glaube, dass sich bei der Bevölkerung als Hauptmotivation für den Kalenderkauf der gute Zweck verankert habe. Zudem sei der Kalender identitätsstiftend und 3400 Kalender unter die Leute zu bringen, sei schon viel, würdigte der OB das Engagement des Lions Clubs. Lions-Präsident Thomas Behringer machte deutlich, wie wichtig diese Benefiz-Aktion für die finanzielle Absicherung der sozialen Projekte ist, denen sich der Lions Club seit seiner Gründung im Jahre 2001 verpflichtet fühlt. Dies sei eine „Herzensangelegenheit“ des Clubs.

Über seinen Förderverein unterstützt der Lions Club insbesondere die Jugendarbeit im Raum Vaihingen mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention. Allein für das Programm „Klasse 2000“ konnten auf diese Weise mehr als 60 000 Euro weitergegeben werden.

Seit 2001 konnte der Lions Club über seinen Förderverein Unterstützung im Höhe von rund 250 000 Euro leisten

Neben dem Programm „Lions Quest“ für die weiterführenden Schulen werden viele Einzelprojekte an den Vaihinger Schulen sowie die regelmäßig stattfindende Kinderspielstadt „Mini-Vaihingen“ oder alternierend das „Zirkus-Camp“ finanziell unterstützt. Mit weiteren Beträgen konnten andere Sozialprojekte wie der Tafel-Laden oder die Krankenhaus-Clowns unterstützt werden. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 konnte der Lions Club über seinen Förderverein inzwischen Unterstützungen in der Größenordnung von knapp 250 000 Euro leisten. Der diesjährige Adventskalender zeigt das Vaihinger Schloss Kaltenstein in einer winterlichen Stimmung von der Enz her betrachtet, als die Landschaft mit Raureif verzaubert war.

Hinter jedem der 24 Türchen verbergen sich mehrere gespendete Preise. Die möglichen Preise reichen von Einkaufsgutscheinen in Vaihinger Geschäften über Sachpreise, Behandlungsgutscheine, Verzehrgutscheine, Reisegutscheine bis hin zu Kunstobjekten, einem Segelflug über Vaihingen und einmal zwei Ballonfahrten. An jedem Tag verstecken sich mindestens zwei, maximal bis zu 21 Preise hinter den Türchen, insgesamt gibt es 249 Gewinne.

Jeder Adventskalender trägt seine individuelle Nummer. Die Gewinnnummern werden unter notarieller Aufsicht gezogen und täglich in der VKZ und im Internet unter www.vkz.de sowie unter www.lions.de/web/vaihingen-enz veröffentlicht.