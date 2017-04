Vaihingen (p). Samstagmorgen am Vaihinger Friedrich-Abel-Gymnasium (FAG), eine Zeit, zu der üblicherweise wenig Betriebsamkeit herrscht. Ganz anders am Samstag: Der Förderverein hatte in den Aufenthaltsräumen des Gymnasiums die zweite Fahrradbörse organisiert. Gegen 9 Uhr wurden noch die letzten Vorbereitungen getroffen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen