218 neue Fälle im Landkreis

Ludwigsburg/Oberriexingen (ub). Aufgrund rasant steigender Corona-Infektionszahlen gilt ab Samstag (24. Oktober) im gesamten Gelände des Blühenden Barock und im Märchengarten in Ludwigsburg eine generelle Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung („Alltagsmaske“). Sogenannte Gesichtsvisiere sind keine Alternative zur Maske! Dies wurde in Abstimmung mit der Stadt Ludwigsburg und dem Land Baden-Württemberg festgelegt.

Die Infektionsgefahr im Freien ist zwar laut RKI wesentlich geringer als in geschlossenen Räumen, aber die Verantwortlichen des Blühenden Barock wollen nichts untersucht lassen, auch ihren Teil zur Eindämmung beziehungsweise nicht weiteren Ausbreitung des Corona-Virus beizutragen.

Die Maskenpflicht gilt für Erwachsene und für Kinder ab sechs Jahren. Wie allgemein üblich kann zum Verzehr von Speisen in der Gastronomie die Maske abgenommen werden. Auf dem Weg zum Tisch oder etwas zur Toilette gilt aber dennoch die Maskenpflicht, das heißt erst wer am Tisch sitzt kann die Maske abnehmen.

Am Mittwoch wurden allein in Oberriexingen fünf neue laborbestätigte Covid-19-Fälle gemeldet. Aktuell sind damit in der Stadt zehn Personen, die gleichzeitig als infiziert gelten. Dies bedeutet, dass rund acht Prozent der am Mittwoch dazugekommenen landkreisweiten Fälle aus Oberriexingen sind, teilt Bürgermeister Frank Wittendorfer auf Facebook mit.

Gestern Nachmittag gab es im Landkreis Ludwigsburg bei den Corona-Fällen eine Steigerung um 218 zum Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz kletterte um 21,3 auf 84,3. Seit Beginn der Pandemie wurden 80 Todesfälle registriert. In Vaihingen gab es 16 neue Fälle, damit sind seit Beginn der Pandemie 196 Menschen mit dem Virus infiziert. In Sersheim gab es zwei neue Fälle (insgesamt 60), in Sachsenheim acht (167).

Auch im Enzkreis gab es 30 neue bestätigte Corona-Fälle, davon fünf in Mühlacker. Die 7-Tage-Inzidenz klettert hier auf 65,1. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Enzkreis 130 Neuinfizierte. In der Stadt Pforzheim beträgt die 7-Tage-Inzidenz 58,8.