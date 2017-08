15 Geldautomaten geknackt

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich zwischen Samstag, 23.55 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, Zutritt zu einem Spielcasino in der Planckstraße in Vaihingen. Indem er zunächst von außen ein Fenster eindrückte, konnte er in einen Lagerraum einsteigen. Doch dieser gehört zu einem Nebengebäude, so dass der Einbrecher, nachdem er seinen Fehler wohl bemerkt hatte, eine Seiteneingangstür zum Casino aufbrach. So verschaffte er sich schließlich Zugang in die Spielothek und hebelte mehr als 15 Geldspielautomaten, einen Geldwechselautomat sowie zwei Schubladen im Kassenbereich auf, so gestern das Polizeipräsidium Ludwigsburg. Wie viel Bargeld er erbeuten konnte, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ludwigsburg, Tel. 0 71 41 / 18-9, entgegen.