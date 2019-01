1000 Wanderer genießen die Natur

Von Uwe Bögel

Im vergangenen Jahr gingen alle Strecken in Richtung Gündelbach. In den nächsten zwei Jahren wird deshalb südlich von Horrheim gewandert. Gestern führten die drei Strecken beim 43. IVV-Volkswandertag des Sportvereins Horrheim in Richtung Ensinger See, Kleinglattbach, Sersheim und bei der