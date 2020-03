Zwischenstation für ältere Patienten

Markgröningen (p). Schon vor dem Ausbruch des Coronavirus wurde es für Krankennhäuser immer schwieriger, ältere Patienten nach Abschluss ihrer stationären Behandlung wegen des allgemeinen Mangels an Plätzen in Pflegeheimen und in der Kurzzeitpflege oder wegen unzureichender häuslicher Umgebung zu entlassen. Diese Situation hat sich nun durch die Corona-Krise verschärft. Pflegeheime haben zum Teil einen Aufnahmestopp verhängt und nehmen selbst gesunde Bewohner aus Kliniken nicht wieder zurück. Betreuende Angehörige sind wegen einer Ansteckung mit dem Coronavirus und entsprechender häuslicher Quarantäne nicht mehr in der Lage, die Betreuung sicherzustellen.

Um den Abfluss solcher gesunder, aber betreuungsbedürftiger Patienten aus den RKH Kliniken aller drei Landkreise zu ermöglichen und die Betten- und Personalkapazitäten für die kommenden Coronavirus-Patienten freizuhalten, wurde nun in den RKH Kliniken kurzfristig eine Einrichtung zur Betreuung dieser Patienten eingerichtet. In der RKH Orthopädischen Klinik Markgröningen ist in dieser Woche eine poststationäre Patienteneinheit in Betrieb gegangen und mit ersten Patienten belegt worden.

Die dort aufgenommenen Patienten werden mit Unterstützung eines Hausarztes und im Bedarfsfall durch die Heranziehung von Fachärzten der RKH Kliniken unter Nutzung moderner telemedizinischer Videotechnik betreut. In dieser Pflegeeinheit werden keine Covid-Patienten oder Patienten mit Verdacht auf Covid-19 sowie keine dementen, überwachungspflichtigen, palliativen oder andere Patienten aufgenommen, bei denen eine engmaschige ärztliche und pflegerische Betreuung notwendig ist. Die Anmeldung und Steuerung der Patienten wird über den Sozialdienst der RKH Orthopädischen Klinik Markgröningen sichergestellt. „Dies ist ein weiterer Schritt, um alle Ressourcen und Kräfte für die Behandlung der bevorstehenden Coronavirus-Patienten in unseren Akutkrankenhäusern zu bündeln“, so RKH Klinikengeschäftsführer Professor Dr. Jörg Martin.