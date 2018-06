Drucken Die Landwirte in Württemberg gehen in diesem Jahr von einer durchschnittlichen Ernte mit deutlichen regionalen Unterschieden aus. Im gemeinsamen Vorernte-Pressegespräch in Freiberg informierten Jürgen Rüdt, Vorsitzender des Erzeugerausschusses für Qualitätsgetreide und Raps, und Gerd Mezger, BayWa Spartengeschäftsführer... »