Zweiradfahrer nach Sturz in Klinik

Freiberg (p). Aus bislang noch ungeklärten Gründen ist ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer am Freitag gegen 13.40 Uhr auf der Landesstraße 1138 von Freiberg in Fahrtrichtung Benningen verunglückt. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt.