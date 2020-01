Zwei Teenager rauben ein Mädchen aus

Ludwigsburg (p). Vermutlich unter einem Vorwand haben eine 19-Jährige und ein 16-Jähriger am Mittwoch gegen 16.40 Uhr eine 14-Jährige an den Bahnhof in Ludwigsburg gelockt. Zunächst traf sich die 19-Jährige mit ihrem späteren Opfer, während der 16-Jährige das Treffen beobachtete. Im Zuge dessen bedrohte die 19-Jährige die 14-Jährige mutmaßlich mit einem Messer und entriss ihr Geld und ein Smartphone. Alle Beteiligten kannten sich bereits. Die beiden Tatverdächtigen müssen nun mit einer Strafanzeige wegen schweren Raubes rechnen.