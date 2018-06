Drucken Knittlingen (LE). Seit über 40 Jahren produziert Familie Blanc in Knittlingen-Kleinvillars Lebensmittel in Demeter-Qualität, darunter auch Holzofenbrot. Das Getreide dafür wird selbst angebaut und gemahlen. Die Volkshochschule Pforzheim bietet in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt des Enzkreises in... »