Zwei literarische Termine

Ludwigsburg (p). Im Veranstaltungsraum der Ludwigsburger Stadtbibliothek stellt Ursula Gmähle am Mittwoch (13. Oktober) um 10.30 Uhr eine aktuelle Auswahl lesenswerter Bücher vor. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen per E-Mail an stabi.literatur@ludwigsburg.de oder