Zwei Fahrerinnen bei Kollision verletzt

Gerlingen (p). Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von 35 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag in der Leonberger Straße in Gerlingen. Eine 77-Jährige war laut Polizei gegen 17.15 Uhr in einem Smart in der Gerteisenstraße unterwegs. Vermutlich übersah sie an der Kreuzung zur Leonberger Straße die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 30-Jährige, die einen Mercedes steuerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Feuerwehr Gerlingen rückte mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften an die Unfallstelle aus.