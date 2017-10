Zwei Autofahrerinnen bei Unfall verletzt

Bietigheim-Bissingen (p). Zwei Verletzte und einen Schaden in Höhe von 13 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 6.50 Uhr auf der Landesstraße 1107 bei Bietigheim-Bissingen, an der Abzweigung „Waldhof“, ereignet hat.

Eine 21 Jahre alte Opel-Fahrerin beabsichtigte, auf die Landstraße einzubiegen. Vermutlich übersah sie eine von rechts heranfahrende 56-Jährige in einem Seat, sodass es zur Kollision kam. Beide Fahrerinnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.