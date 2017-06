Zusammenstoß auf der Kreuzung

Bietigheim-Bissingen (p). Bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 17.45 Uhr in der Panoramastraße in Bietigheim ereignet hat, ist ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro entstanden. Eine 76 Jahre alte Citroën-Fahrerin, die in der Brunnenstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, wollte an der Kreuzung mit der Panoramastraße weiter geradeaus fahren. Hierbei übersah sie vermutlich einen 60-jährigen Seat-Lenker, der in der Panoramastraße Richtung Keplerstraße fuhr, und nahm ihm die Vorfahrt.